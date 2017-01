Panamá vs. Nicaragua se enfrentan este domingo por la segunda jornada de la Copa Centroamericana, que otorga cuatro cupos y medio de clasificación a la Copa Oro de la Concacaf 2017. El partido se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Los canaleros llegan al encuentro entre dudas después de su empate en casa ante Belice, lo que provocó algunos silbidos de sus aficionados.

Panamá vs. Nicaragua: horarios del partido

País Hora Perú 6:00 p.m. México 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. Honduras 5:00 p.m. Costa Rica 5:00 p.m. El Salvador 5:00 p.m. Belice 5:00 p.m. Nicaragua 5:00 p.m. Panamá 6:00 p.m.

El DT de Panamá, Hernán Darío Gómez, esparará hasta último momento para decidir su once inicial ya que, según él, el tropiezo ante Belice le hará cambiar sus planes originales.



"Me preocupa levantar a Panamá y ver qué fuerza tiene, no sé hasta qué punto tenga una condición física para jugar con un día de por medio", dijo "Bolillo" Gómez.



Por su parte, el seleccionador de Nicaragua, Henry Duarte, ya adelantó que su equipo no saldrá con un planteamiento muy defensivo ante Panamá.



"Hay que hacerle creer al futbolista nicaragüense que sí puede pelear y jugar contra esas selecciones", afirmó Duarte.



Con una jornada disputada, Honduras encabeza la clasificación con tres puntos, seguido de Belice, Costa Rica y El Salvador, con uno, mientras que Nicaragua cierra la tabla sin unidades.



Fuente: AP



Copa Centroamericana 2017 ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO

