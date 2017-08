El presidente de Paraguay y el líder de la Conmebol anunciaron el jueves que gestionarán para sumar a ese país a la candidatura de Argentina y Uruguay para organizar la Copa del Mundo de 2030.



Confirmo que ya estamos de acuerdo los Presidentes de #Paraguay #Argentina y #Uruguay para pelear la candidatura del Mundial de Fútbol 2030 — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 31 de agosto de 2017

"Confirmo que ya estamos de acuerdo los presidentes de Paraguay, Argentina y Uruguay para pelear la candidatura del Mundial de Fútbol 2030", expresó el mandatario paraguayo, Horacio Cartes, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el mandamás de la Confederación Sudamericana, su compatriota Alejandro Domínguez, tuiteó que: "Desde @CONMEBOL vamos a luchar para que candidatura conjunta Argentina-Uruguay-Paraguay para #Mundial2030 se pueda concretar".

Domínguez comentó después en conferencia de prensa que "este sueño de traer a Paraguay una sede de un Mundial es gracias a las excelentes relaciones del presidente Cartes con los mandatarios de Argentina y Uruguay, pero la candidatura de Paraguay se confirmará cuando los presidentes de ambos países den su aval".

"El escenario probable es óptimo para una Copa Mundial tripartita. Argentina posee mejor infraestructura. Tenemos 13 años para trabajar en 12 escenarios, pero antes se deben obtener los votos" en la FIFA, indicó. El Mundial de 2030 contará con la presencia de 48 selecciones, al igual que en 2026, por lo que el anfitrión necesitará al menos 12 sedes.



Domínguez cree que "la distribución de los escenarios de partidos se haría más adelante a través de una comisión"

Las federaciones de Argentina y Uruguay dijeron a The Associated Press que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto.



Los gobiernos de Argentina y Uruguay anunciaron este año la intención de presentar una candidatura conjunta para 2030, cuando se conmemorará el centenario del primer Mundial realizado en 1930 en Uruguay.



El presidente uruguayo Tabaré Vázquez y su colega argentino Mauricio Macri iban a presentar oficialmente la candidatura el miércoles, en la víspera del partido del jueves en Montevideo entre ambos países por las eliminatorias para el Mundial de 2018 en Rusia. Sin embargo, el anuncio fue retrasado a fin de contar con la presencia del líder de la FIFA, Gianni Infantino.



Estados Unidos, México y Canadá presentaron una candidatura tripartita para organizar el torneo de 2026, para el que el único otro rival de la sede sería Marruecos. AP