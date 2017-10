Paraguay vs. Nueva Zelanda juegan este lunes por la fecha 2 del grupo B del Mundial Sub 2017 de India. El partido, programado para las 9 y 30 de la mañana (hora peruana) y 11:30 am. (hora paraguaya) será transmitido en vivo y en directo para todo el territorio guaraní por la señal de Tigo Sports. También podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.com.



En el debut en la competencia. Paraguay derrotó a Mali (3-2) y cerró la primera fecha del Grupo B como líder, después del empate previo entre Nueva Zelanda y Turquía (1-1). La Albirroja abrió el marcador a los 12 minutos de juego, con una volea de Antonio Galeano desde fuera del área que fue imposible de detener para el arquero Youssouf Koita.



País Horario Perú 9:30 am. Colombia 9:30 am. Argentina 11:30 am. Chile 11:30 am. Paraguay 11:30 am.

La buena noticia para los paraguayos, próximos rivales del conjunto neozelandés, es que el goleador Max Mata no estará contra el combinado sudamericano, al haber sido expulsado en los instantes finales frente a Turquía.



En el partido entre neozelandeses y turcos se anotó el primero gol de este Mundial Sub-17. En el minuto 18, Kerem Kesgin ejecutó un saque de esquina al área para que Ahmed Kutucu cabeceara a la red el gol del conjunto otomano.



Nueva Zelanda consiguió el empate en el 58, en una jugada de astucia. Henry Just no pidió pasos en una falta y sacó rápido para asistir a Max Mata, que batió al arquero turco con un disparo cruzado.



Paraguay vs. Nueva Zelanda: alineaciones probables.



Paraguay: Huesca, Jesus Rolon, Fernandez, Duarte, Ojeda, Galeano, Romero, Baez, Sanchez, Marcelo Rolon, Rodriguez



Nueva Zelanda: Clark (GK), Cacace, Curry, van den Hoven, Just, Mata, Conroy, Sinclair, Deeley, Spragg, Wellsmore