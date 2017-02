Es el partIdo más malo de la historia y los especialistas no han tardado en señalar que quizás sea el amistoso más último de los últimos meses. No es que se trate de un partido espectacular, sino que el duelo puede terminar con una mala para una de las dos selecciones, ya sea la de Andorra o la de San Marino, quienes suman 160 partidos sin ganar. Por ahora, Andorra gana 1-0.



San Marino no gana hace 74 partidos, mientras que Andorra posee el récord mundial al no conocer victoria hace 86 encuentros. ¿Se está hablando del peor partido del mundo? Puede ser que sí, al menos en cuanto a las estadísticas se refiere.

Tal como mostraron desde su cuenta oficial de Twitter, los de San Marino están esperando este encuentro desde el año pasado. "La chance de volver a la victoria luego de trece años", dice el tuit fijado de esta selección.



Ninguna de estas dos selecciones ha clasificado al Mundial y actualmente son de las peores en el ránking que hace la FIFA. De 209 equipos, San Marino se ubica en el puesto 202, mientras que Andorra en el 203.



"Es cierto que hace 74 partidos que no ganamos. Pero tengan en cuenta que nuestro país solo tiene poco más de 30.000 habitantes y la selección mayor está integrada por 30 jugadores aficionados", dijo Pierangelo Manzaroli, entrenador de San Marino.



