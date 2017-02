Patrick Vieira indicó las cualidades de Callens que ayudarán al New York City

Ya había hablado de él, pero ahora lo ha hecho ya confirmado como nuevo jugador del New York City. Patrick Vieira habló de Alexander Callens previo al encuentro entre el club estadounidense con el Emelec de Christian Ramos. El exvolante del Arsenal llegó de elogios al exdefensor del Numancia y lo describió al peruano de buena forma.



►Alexander Callens, Pirlo y Villa se juntan para hacer este gran gesto en Ecuador



“Callens es un buen jugador, tiene experiencia al haber jugado en España. Es muy bueno con la pelota. Tiene algo de base y es fuerte físicamente. Así que creo que esas cualidades sumarán a nuestro equipo. Estoy contento de que haya firmado con nosotros porque eso nos hace más fuerte como equipos y me da más opciones”, señaló Vieira en conferencia de prensa.



Este es el cuarto equipo del extranjero de Callens. Primero fichó por la Real Sociedad B, luego fue fichado por el Numancia y ahora con el New York City. La prioridad sigue siendo estar en el extranjero para sumar más experiencia como zaguero central.



Alexander Callens debutará este miércoles en un partido organizado para la reinauguración del estadio George Capwell, en el que Callens se encontrará con Christian Ramos en un duelo de compatriotas.



¿Copa Libertadores o Fórmula 1? La velocidad del bus de Atlético Tucumán que pudo causar un accidente

LEE TAMBIÉN: