La actuación de Pedro Gallesefrente a Argentina no sólo fue celebrada por los hinchas de la blanquirroja, también por los aficionados de Veracruz, aunque tendrán que esperar para ver nuevamente al peruano defendiendo la camiseta de los 'Tiburones Rojos'. La recuperación del 'Pulpo' tardó menos de lo esperado y en el departamento médico del cuadro mexicano no tardaron en pronunciarse al respecto.

► FIFA eligió a Pedro Gallese como mejor jugador de la fecha de Eliminatorias

"No es algo fuera de lo normal, se comentó que iba a tardar más tiempo en su recuperación. Aclarando la situación, esto se dijo de acuerdo a lo que marcan los libros, la experiencia. Una recuperación de este tipo lo que tarda en el promedio de la gente es eso, tres meses, estamos hablando de que Pedro es un jugador profesional, que se cuida, estuvo trabajando con nosotros al cien por ciento dos o tres veces al día de trabajo y tuvo una recuperación extraordinaria", dijo Juan José Pérez Cortázar, jefe de los servicios médicos de Veracruz a Telvisa Deportes.

Gallese sufrió la luxación expuesta en el dedo índice de la mano derecha y por esa razón, en Veracruz decidieron darle de baja por todo el Apertura 2017 de la Liga MX. Pérez justificó la decisión que él y los otros médicos tomaron en su momento, pues desde luego, no contaban con la rápida recuperación del peruano.

Pedro Gallese se lesionó el 22 de agosto en duelo ante Pachuca. (Getty Images) Pedro Gallese se lesionó el 22 de agosto en duelo ante Pachuca. (Getty Images) Pedro Gallese se lesionó el 22 de agosto en duelo ante Pachuca. (Getty Images)

"En el tema del club no podíamos arriesgarnos a jugarnos un volado en que se iba a recuperar antes o después. Si se llegaba a lastimar Melitón y no teníamos a Pedro, no sabíamos si se iba a poder recuperar antes porque el tiempo es marcado, pero para entrenar va a regresar y va a estar en el plantel", explicó.

El trabajo en la Selección Peruana

Por otro lado, el jefe de los servicios médicos de Veracruz también destacó la labor que el doctor Julio Segura y compañía realizaron en la Selección Peruana con Gallese.



"La parte de la Selección de Perú trabajó excelentemente bien y es un caso que no es atípico pero que sí hubo una mejoría para bien, para bien del jugador, para bien de la selección y hubiera sido malo que lo hubiéramos dicho al revés, que hubiéramos dicho cierto tiempo y hubiera tardado seis meses en recuperarse, eso nos habla bien de que tenemos un jugador profesional, un jugador que se cuida, que tuvo un recuperación excelente y eso lo festejamos nosotros, estamos muy contentos de que Pedro haya podido participar", añadió.