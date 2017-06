El Peñarol lidera el grupo A y tanto el Nacional como el Wanderers están a la cabeza del B y ninguno de los tres puede repetir su equipo respecto al partido pasado, cuando al Torneo Intermedio uruguayo solo le restan tres fechas para definir a sus finalistas.



La quinta fecha de esta competición comenzará este sábado y allí el Peñarol deberá vencer al Plaza Colonia si quiere mantenerse seguro en la primera posición del grupo A, que lo tiene al Defensor Sporting como escolta.

PAÍS HORARIO México 04:00 p.m. Perú 04:00 p.m. Ecuador 04:00 p.m. Colombia 04:00 p.m. Chile 05:00 p.m. Argentina 06:00 p.m. Uruguay 06:00 p.m.

Para este encuentro los 'aurinegros' no podrán contar con el volante Guzmán Pereira porque está suspendido por acumular cinco tarjetas amarillas y en su lugar estará Marcel Novick.



Por su parte, el Plaza Colonia volverá al estadio Campeón del Siglo donde en el primer semestre del 2016 se consagró campeón del Torneo Clausura y dio la vuelta de honor ante la afición del Peñarol.



Peñarol vs. Plaza Colonia: alineaciones probables:



Peñarol: G. Guruceaga o K. Dawson; H. Petryk, Y. Quintana, R. Arias, L Hernández; N. Nández, M. Novick, Á. Rodríguez, C. Rodríguez; J. Arias y D. Rossi. DT: L. Ramos.



Plaza Colonia: N. Guirín; B. Silva, S. Díaz, G. Padula, R. Fernández; C. Núñez, M. Caseras, M. Bogliacino, F. Vega; F. Ramos y A. Fernández. DT: E. Arias.