Nuevo técnico, nuevos jugadores, nueva información. Ecuador no ha tenido un solo partido de preparación de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias para Rusia 2018. Por ello, cuando se le consultó a Juan Antonio Pizzisobre su conocimiento del técnico Jorge Célico, el técnico argentino que desconoce todo lo relacionado al presente del equipo norteño.



“No hay información (sobre Ecuador) porque hay muchas variantes. El entrenador recién se ha incorporado a la Selección. Ha dejado gente de experiencia fuera de la convocatoria. En base a la forma cómo trabajó sus equipos anteriores, a los jugadores que ha convocado, vamos elaborando lo que tenemos que entrar a hacer y preparamos nuestro plan”, afirmó el estratega de ‘La Roja’ en relación al partido del jueves en el Monumental de Santiago.



El seleccionador de Chile afirmó que no le pesa la presión por la delicada situación de la Roja en las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018, porque lleva muchos años en el mundo del fútbol y ha vivido episodios más hostiles.



"Yo no necesito abstraerme, me he criado en este ambiente, incluso más hostil. En el fútbol argentino es más hostil que acá", afirmó el seleccionador en rueda de prensa.



Pizzi apeló a su trayectoria como futbolista y entrenador para templar los ánimos y reafirmar su compromiso de obtener la clasificación al próximo Mundial.



"He hecho prácticamente toda mi carrera en Europa, conozco las presiones. He dirigido y jugado en los equipos más grandes del mundo. Sé la repercusión que tiene todo lo que hacemos y no me sorprende", apuntó.



Chile, sexto con 23 puntos, recibirá este jueves en Santiago a Ecuador con la necesidad de ganar para llegar al último partido, frente a Brasil, el próximo martes, con opciones de clasificarse.



