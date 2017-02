Hugo Tocalli va camino a su casa. Maneja su auto con premura por la ciudad de Buenos Aires, se detiene unos segundos y contesta el teléfono. Nos dice que lo llamemos en media hora. En su agenda, está ver los dos partidos del día del Grupo B del Sudamericano Sub 20: el Venezuela-Bolivia y el Uruguay-Perú. Es como una costumbre verlo todo. Lo volvemos a molestar en el entretiempo de ese primer choque. Con decepción, da su impresión. “No han jugado muy bien, pero ya ves, los Sudamericanos son difíciles, la verdad que son difíciles”, comenta.

Tocalli es un especialista en las divisiones formativas del fútbol argentino. El entrenador que se unió al proyecto de menores de la ‘Albiceleste’ allá por 1994, junto a José Néstor Pekerman. Y que, años después, conseguiría levantar los trofeos del Sudamericano Sub-17 Chile 2003 y el del Mundial Sub-20 Canadá 2007, este último logro, ya sin Lionel Messi, que debía acudir al llamado para la Copa América de Venezuela.

Con sus años de experiencia en el tema, y ahora, en el cargo de co-coordinador de Inferiores del club San Lorenzo, atiende a Depor. El argentino responde sobre el arduo, pero necesario trabajo de menores, los “problemas” que ello conllevan, los objetivos que deberían trazarse en los Sudamericanos juveniles y detalles de varias figuras que vio crecer antes de que se conviertan en actuales estrellas.

“La desesperación por la venta de jugadores, la desesperación por ganar nos lleva a olvidarnos de la formación. La formación es otra si nos enfocamos en producir jugadores para la selección adulta. Si queremos ganar Sudamericanos como sea, no los vamos a formar bien”, reflexiona Tocalli. Es una cuestión que, según sus propias palabras, viene pasando en casi todo Sudamérica.



De hecho, a cualquier selección le vendría bien ser campeona de un Sudamericano u obtener un cupo al Mundial, luego de una destacada campaña, pero el objetivo principal no debería ser ese. “¿Qué es fracaso? Si no clasificaste a un Mundial, y te llegan seis o más jugadores a la Selección adulta, ese no es un fracaso. Esas son las cosas que hay que pensar. Esta urgencia que tenemos en todo Sudamérica, de que lo único que sirve es el resultado nos lleva a perder el sentido real de la formación”, explica el técnico.



El deficiente trabajo desde las bases en Perú da como resultado las continuas eliminaciones en casi todas las categorías. Más allá de los recordados ‘Jotitas’ y su histórico pase al Mundial Sub 17 en el 2007, la preparación no alcanza. A veces, ni siquiera para competir. Tocalli, tras una conversación de hace unos años con Juan Carlos Oblitas, ya como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, revela una charla con él en la capital argentina, cuando se decidía la conformación del comando técnico de las selecciones juveniles.



“Quedó la conclusión de que hay que ordenar el fútbol juvenil, hay que extenderlo a todo Perú. Los clubes del interior también tienen que trabajar para que tengan experiencia y lleguen a Primera y a la Selección mayor”, dice el técnico argentino. Parte de esa idea ya está en marcha: el Plan Centenario 2022. Que incluye el sistema de licencias, y con el que se pretende reestructurar el fútbol peruano.



La palabra proyecto es un término no muy común por estos lares. Sin embargo, debe ser el primer paso para cosechar éxitos a futuro. “Es muy lógico todo. Es una continuidad de trabajo. No hay proyectos de dos años que las cosas salgan bien. Los proyectos de inferiores tienen que ser a largo plazo. Magia no hace nadie en el fútbol. Ni el mejor técnico del mundo, a nivel selección mayor o a nivel de clubes”, insiste Tocalli, consciente de que su carrera no siempre tuvo éxito.



En general, la Sub 20 debería ser la última etapa de la formación de un futbolista. En este tipo de certámenes, por su trayectoria, Tocalli confiesa que se sabe quiénes podrían llegar a la élite del deporte en el mundo, aunque también existe un margen de error. “Uno ya ve qué jugador tiene futuro de Selección, futuro de Europa, eso ya se ve”, cuenta. Carlos Tevez, Lionel Messi o Ángel Di María: todos pasaron por menores. Y esexentrenador sabe mucho de ellos.



Cerca de las futuras figuras



De la presente selección que dirige Edgardo Bauza, el 90% estuvo en una Sub 17 o Sub 20. El ‘Fideo’, hoy extremo del PSG es un ejemplo. Fue al Mundial 2007 y explotó. “Cuando llegamos a Ezeiza, lo subieron los dirigentes a otro avión: había sido vendido al Benfica”, añade. El talento (bien) trabajado potencia el rendimiento en cualquier ámbito.



Tocalli conoce a Carlos Tevez desde los 14 años. Lo que se ha visto del delantero en sus mejores años, ya se lo esperaban en el comando técnico. “No me sorprende nada. Cuando fuimos a un Sub 17 a Francia, todos los representantes lo correteaban después de cada partido porque querían manejarlo, querían comprarlo, pero Boca Juniors no tenía intenciones de desprenderse de él. Al menos, no tan pronto.



En el camino, dentro de todo el universo de menores en Argentina (y en el mundo), también pasan jugadores que se solo quedan en promesas. Por distintos factores. “Depende de quién lo rodea, de quién lo representa, de su familia, de encontrar una novia y hacerle perder la cabeza, de creérsela y no tener a alguien que le aconseje o alguna lesión que lo sacó y no volvió nunca más a jugar bien”, explica Tocalli. Y es que eso también influye en la formación.



El partido entre Venezuela y Bolivia está a punto de acabar. El empate sin goles se mantiene. Luego, Tocalli empalmará con el Uruguay-Perú y verá la caída (2-0) de la ‘Blanquirroja’. Así lo dejamos. Días después, mirará cómo Argentina -que recién nombró al técnico de la categoría en octubre pasado- se clasificará al Mundial tras una victoria sobre Venezuela y beneficiado con el posterior empate entre Brasil y Colombia.

