Puebla recibe este viernes a Querétaro por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2017 en el Estadio Cuauhtémoc de Pachuca. Ambos equipos se ubican en la parte baja de la tabla y necesitan sumar de a tres para empezar a escalar de a pocos e intentar alejarse de la tan temida zona de descenso. Pumas es el único equipo que se ubica debajo de ambos.

La 'Franja' contará con su nuevo técnico 'Ojitos' Meza, quien ha estado trabajando muy duro con sus jugadores durante la última fecha FIFA. La definición y la intensidad, características en la que faltaba a sus dirigidos.



El tiempo de para también sirvió para transmitir ideas de trabajo y preparación para lo que queda de la Liga MX. Puebla sabe que Querétaro puede ser el punto de quiebre que necesitan para escapar de la mala racha que los aqueja y empezar a alejarse de la zona de los desahuciados.



País Hora Perú 19:00 México 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Argentina 21:00

Los Gallos por su parte, esperan salir de los 10 puntos en los que se estancaron para seguir soñando con clasificar a la Liguilla de la Liga MX. Jaime Lozano, técnico del equipo, sabe que el encuentro de este viernes no será nada fácil:



«Anímicamente (ellos) están bien, no los veía mal, jugaban bien y no pudieron sumar más victorias. Ahora con (Enrique) Meza facilita todo por tener idea definida, el equipo estará renovado. Por su experiencia dará toque. Con ‘Chiquis’ García también trabajaban bien", explicó.



Ante el poco apoyo del público de Puebla, el equipo lanzó la promoción en la que los niños ingresan gratis. "El fútbol se vive mejor en familia", anunció el club a través de sus diversas redes sociales.

Puebla vs. Querétaro: posibles alineaciones



Puebla: Villaseñor; Venegas, Rodríguez, Zamora, Angulo; Escoboza, Araujo, Toledo, Torres; Marrugo, Cavallini



Querétaro: Volpi; Gómez, Mier, Pérez, Bornstein; Arellano, Güemez, Trejo, Lugo; Sanvezzo, Stum