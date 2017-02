El AS Mónaco de Radamel Falcao recibe, este sábado, al Niza por la fecha 23 de la Ligue 1. El partido, a disputarse en el Stade Louis II, irá desde las 11:00 horas (hora peruana) y será transmitido por DirecTV.



► Muchos vivieron engañados: la verdadera historia de la salida de Ronaldinho del Barcelona



Empatados a 49 puntos, primero y segundo de Francia disputan el sábado un derbi de la Costa Azul por el liderato del campeonato, en una jornada en la que Saint-Etienne (5º) y Lyon (4º) jugarán el domingo otro duelo de rivalidad regional.



AS Mónaco vs. Niza: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 11:00 a.m. MÉXICO 10:00 a.m. ECUADOR 11:00 a.m. COLOMBIA 11:00 a.m. VENEZUELA 11:30 a.m. BOLIVIA 12:00 m. PARAGUAY 1:00 p.m. ARGENTINA 1:00 p.m. URUGUAY 1:00 p.m. CHILE 1:00 p.m. BRASIL 2:00 p.m.

En el Principado solo vale la victoria. Ambos clubes son conscientes de que un empate abriría las puertas al temido París Saint-Germain, tercero a tres puntos, que el sábado se desplaza a Dijon (13º).



En la ida el Niza pasó por encima del Mónaco (4-0), antes de lograr el título honorífico de campeón de otoño. Desde entonces el equipo dirigido por Lucien Favre, lastrado por las bajas, conoció un periodo de crisis del que ahora parece salir tras ganar 3-1 al Guingamp el pasado fin de semana.



El Mónaco regresa a su estadio tras conseguir un empate in extremis el domingo en el Parque de los Príncipes ante el PSG. Luego sufrió para eliminar a un club de Nacional (tercera división) en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia (5-4 en la prórroga).



AS Mónaco vs. Niza: posibles alineaciones



AS Mónaco: Subasic; Sidibe, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Bakayoko, Silva, Lemar; Falcao, Germain.



Niza: Benítez; Souquet, Dante, Sarr, Dalbert; Koziello, Cyprien, Seri; Plea, Balotelli, Eysseric.



Fuente: AFP



► Un video sin pierde: taxista se olvidó de llevar a Ronaldinho y así reaccionó el crack



LEE TAMBIÉN...