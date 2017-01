Radamel Falcao viene recuperando su nivel en el Mónaco de Francia. El delantero colombiano es pieza clave en el club francés y ya se ubica en el primer lugar de la Ligue 1.

En la coyuntura futbolística, China se ha vuelto un destino muy tentador económicamente hablando para los futbolistas. Sin embargo, para Falcao el fútbol es lo primero.

"No es fácil rechazar las ofertas de China. Pero tres veces dije que no iba ahí. No es fácil tampoco para el club, que rechazó mucho dinero, pero siento que esta temporada es importante para mi carrera, para el equipo. Quiero ganar con el Mónaco y mostrar que estoy al 100% con el club"

Por otro lado, Radamel Falcao prefiere olvidar la mala campaña que vivió en la Premier League, cuando defendió las camisetas del Manchester United y Chelsea.

"Inglaterra es pasado. Miro solo al futuro con el AS Mónaco, así que no lo tomo como una revancha. No se me había olvidado jugar al fútbol, necesitaba solo encadenar partidos. Luego todo llega de manera natural. Trabajo mucho y recojo los frutos," sentenció









