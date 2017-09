Desde que arrancó la temporada en la liga de Portugal, Raúl Jiménez no inició como titular en ningún partido del Benfica. Para el entrenador del cuadro luso, el mexicano perdió oportunidades por su trabajo en la Selección.

"Raúl Jiménez comienzó la pretemporada más tarde por su actividad con México. (Haris) Seferovic estuvo desde el principio y eso le dio una ligera ventaja. A veces la vida de los jugadores es así", aseguró el técnico de las 'águilas'.

"Raúl Jiménez es un jugador importante como todos. Ahora Jonas y Seferovic están haciendo goles, como él los hizo el año pasado. Cuando lo necesitemos, estamos seguros de que estará listo", agregó sobre la situación del mexicano.

En lo que va de la temporada, el delantero solo disputó 70 minutos y no ha marcado tantos. Por otro lado, el Benfica se medirá contra el Boavista en la Primeira Liga y Rui Vitória no aseguró la presencia del ex Atlético de Madrid.