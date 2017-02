Su primer paso con la camiseta del Colo Colo no fue bueno; su segunda experiencia esperemos que sea la de la consolidación. El técnico Pablo Guedes ha tenido buenas palabras con Christofer Gonzales, lo ha elogiado más de una vez y, con el paso de los días, el volante peruano ha demostrado que esta vez aprovechará su oportunidad en el extranjero. Así lo hizo saber en la derrota (2-1) del equipo albo frente a Botafogo en la Copa Libertadores.



► Con 'Canchita' Gonzales: Colo Colo perdió 2-1 ante Botafogo por la Libertadores



‘Canchita’ Gonzales dio una asistencia, así como otro pase gol en los 45 últimos que estuvo en la cancha. No solo eso. El exUniversitario destacó por su buen regate y su ubicación por la banda izquierda en donde hacía diagonales que generaban peligro en el arco brasileño, pese a que el resultado terminó a favor de los locales por la segunda fase de la Libertadores.



De este modo, los periodistas de los diarios chilenos destacaron el rendimiento de nuestro compatriota. Por ejemplo, la Tercera indicó que “Canchita’ hizo olvidar rápidamente al jugador [Bryan Béjar] y con su gambeta y desfachatez, empezó a generar peligro por la izquierda”.



Por otra parte, el diario AS indicó que “’Canchita se hizo sentir por la izquierda con un permanente apoyo de Váldes en el ataque”. Christofer solo tuvo 45 minutos en su primer partido oficial de la temporada, pero tal parece que le ha hecho ganar más minutos.



Colo Colo debuta este sábado (4 p.m.) ante Unión Española por la Primera División del campeonato chileno. Todo hace indicar que ‘Canchita’ tendrá oportunidades de juego.



