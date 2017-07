El español David Villa (New York City) y el ex del Real Madrid Kaka (Orlando City) encabezan el listado de jugadores de la MLS que disputarán el próximo 2 de agosto un partido amistoso ante los de Zinedine Zidane en Chicago (Estados Unidos).



Para Villa, máximo goleador histórico de la selección española con 59 tantos, no será nuevo enfrentarse al Real Madrid, pues ya lo había hecho años atrás cuando vistió la camiseta de equipos como Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid.



Incluso, la última vez que el actual delantero del New York City se midió ante el Rea Madrid fue con el conjunto colchonero en la final de la Champions League de Lisboa (2013-14), cuando el cuadro blanco se alzó con su décima corona europea (4-1).

Los primeros once seleccionados de la plantilla que se enfrentará al Real Madrid fueron elegidos por los aficionados a través de una votación.

Fuente: EFE

