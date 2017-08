Real Madrid vs. Manchester United: el dominador de la Champions League tras ser el primer club que conquista el título en su nuevo formato dos años consecutivos, y los ‘Red Devils’, vencedores de la Liga Europa, se enfrentan este martes (1.45 p.m. hora peruana) en la final de la Supercopa europea en el reencuentro con morbo con José Mourinho.



El sueño de extender su dominio en España y Europa del Real Madrid de Zidane, con un ambicioso sextete -la totalidad de los títulos de la campaña- en el horizonte en la nueva temporada, se cruza como primer plato con un técnico que marcó el inicio de recuperación de su grandeza.



Horarios en el mundo Hora País Perú 1:45 p.m. España 8:45 a.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Nueva York (E.E.U.U.) 2:45 p.m. California (E.E.U.U.) 11:45 a.m.

El 'huracán Mourinho' que volvió a instalar en semifinales de 'Champions' al conjunto madridista, venció una Liga, una Supercopa de España y una Copa del Rey en el momento de mayor brillantez del Barcelona, dejó al madridismo dividido y a leyendas en el camino. En Skopje llega el primer partido oficial desde su salida cuatro años después.



Debe enterrar el Real Madrid su mala imagen de pretemporada y tiene el primer partido oficial para lograrlo. Ni una sola victoria en la gira estadounidense y dudas por despejar con errores defensivos y poco gol. En la pasada Supercopa de Europa, Zidane premió a la segunda unidad. En la presente, sin competición internacional salvo la Confederaciones, los titulares ocuparán su sitio.



Es pretemporada pero hay dos jugadores que, si no juega Cristiano, deben dar un paso al frente en liderazgo tras recibir críticas en sus actuaciones. Son Gareth Bale y Karim Benzema, con la pólvora mojada hasta el momento. Se perfilan como el ataque titular, con Isco Alarcón ganando la partida a Marco Asensio para jugar en la media punta. El Real Madrid busca su cuarta Supercopa europea. Jugó cinco finales y ganó las tres últimas.



El Manchester United llega a la cita con un lavado de cara a su plantilla y una fuerte inversión en la búsqueda de títulos. Su apuesta por Álvaro Morata no se ejecutó por las altas pretensiones madridistas y acabó firmando al delantero belga Romelu Lukaku por 85 millones de euros. Es la gran apuesta de Mourinho que decidió prescindir de dos leyendas como Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic.



El primero, una institución en el club, como recientemente lo fue Ryan Giggs. El capitán y referente durante trece años ha tenido que marcharse por la falta de minutos y su paso a un segundo plano que no aceptó. El central Victor Lindelöf y el centrocampista Nemanja Matic son los refuerzos que esperaba el técnico portugués.



Afronta el duelo contra el Real Madrid con el deseo de conquistar su segunda Supercopa de Europa tras perder en sus dos últimas apariciones, la más reciente en 2008 cuando fue sorprendido por el Zenit (1-2). Son ya 12 años sin que un club inglés conquiste el título que tiene claro color español, con triunfos en siete de las ocho últimas ediciones entre Sevilla, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.



El United tan solo perdió un partido y llega en buen momento a la pelea por el primer título de un curso en el que quiere recuperar grandeza.



Real Madrid vs. Manchester United: alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.



Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Blind, Darmian; Ander Herrera, Matic, Pogba, Mkhitaryan y Lukaku.



Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA).



Estadio: Nacional Arena Felipe II.