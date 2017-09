YouTube: recibió una de su propia medicina: el codazo a Pepe en las Eliminatorias Rusia 2018

Podría decirse que recibió una de su propia medicina. Nunca habíamos visto a Pepe siendo agredido. Más bien, todo lo contrario. El exdefensa del Real Madrid es de dar los golpes. No obstante, en un partido válido por las Eliminatorias Rusia 2018, el delantero Tamas Priskin le dio un codazo a Pepe a los 30 minutos de juego, por lo que tuvo que irse a las duchas. El árbitro lo vio al instante y no dudó en sacar la tarjeta roja. El video está en YouTube.



Portugal recogió los tres puntos en Hungría (0-1) por los que había llegado a Budapest, en un partido con poca historia y en el que los anfitriones, tras la derrota, se quedaron sin posibilidades de estar en Rusia en el Mundial de 2018.



Los portugueses, que tenían que sumar tres puntos para asegurar su participación mundialista y seguir a Suiza en la clasificación, en el primer tiempo no pudieron romper la defensa húngara, pese a que dominaron el partido.



Los húngaros, después de 15 minutos, trataron de cambiar el juego y dirigieron varios ataques, sin embargo les faltó imaginación y energía para poder marcar, mientras que al otro lado Cristiano Ronaldo asustó varias veces al guardameta magiar, Gulácsi.



El vigente campeón europeo no lograba abrir la meta rival, ni tampoco después de que en el minuto 30 el húngaro Priskin fuese expulsado por un codazo en la cara de Pepe.



Al empezar el segundo tiempo, el juego de los portugueses mostró un rastro más tranquilo y después de tres minutos marcaron el tanto que les dio la victoria.



Ronaldo metió el balón en el área desde la izquierda y André Silva marcó de cabeza y suma así siete tantos en la fase de clasificación.



Hungría, que comparte el grupo B con Portugal, Suiza, Islas Feroe, Andorra y Letonia, tras esta derrota, perdió las posibilidades de clasificarse.



