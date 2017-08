Renato Tapia se encuentra a poco de jugar una nueva temporada en Feyenoord de Holanda. El volante peruano espera sumar la mayor cantidad de minutos posibles en 2017-18 y llenarle los ojos a su entrenador Giovanni van Bronckhorst. Este martes, el mediocampista dio una entrevista al diario AS en la que habló de todo.

En la conversación con el medio español, el también ex Twente FC habló de su futuro en Holanda, así como el momento de la Selección Peruana en las Eliminatorias a Rusia 2018.

"Me gustaría en un momento jugar en la Premier League. Siempre me ha gustado, cuando puedo me levanto para ver sus partidos", sostuvo Tapia. Además, dijo que está en enfocado en su club, pero que si llegan ofertas por él "todo ese tema lo verá su representante.

Renato Tapia ha ganado un par de títulos con la camiseta del Feyenoord. (Getty Images)

Asimismo, comentó la posición en que en los últimos amistosos ha estado jugando en el Feyenoord: defensa central. "Me siento bien de mediocentro, aunque también la puedo hacer de central. La volante es lo mío porque he jugado prácticamente allí toda mi vida", añadió.

Por el lado de la Selección Peruana, el formado en Esther Grande de Bentín apuntó que sacar los tres puntos ante Bolivia es clave para seguir con aspiraciones de seguir en carrera al Mundial.

"Desde el primer partido hemos mejorado. Todo lo hemos tomado con calma y somos conscientes que hemos podido hacer las cosas mejor. Solo pensamos en ganarle a Bolivia", indicó.

