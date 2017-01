Renato Tapia es noticia en Holanda: se lució con huacha e hizo volar a rival contra la publicidad

Renato Tapia sigue ganando continuidad en el Feyenoord. Si bien no es titular indiscutible en la Everedivisie, el peruano sí es tomado en cuenta para los partidos de la Copa de Holanda. Y ha sucedido el último jueves ante el Vittese en los cuartos de final.

El peruano jugó los 90 minutos de la derrota 2-0 de su equipo y tuvo un aceptable papel con sus cortes y jugadas en ataque. Fue precisamente en una de ellas donde se lució con una huacha que generó los aplausos de la hinchada (ver minuto 2:52).

Cuando corrían los 7 minutos del primer tiempo, y al ver que un rival quería ganarle la disputa del balón, Renato Tapia la tocó sutilmente y terminó llevándosela para generar una situación de ataque para su equipo.

Aunque esta no ha sido la única jugada de Renato Tapia que llamó la atención. En el minuto 68 del partido, usó su corpulencia para hacer volar a un jugador del Vitesse contra la publicidad (ver en el 3:38). Afortundamente no sufrió daño alguno y quedó como una anécdota del choque.



