Renato Tapia volvió a jugar: así lo vio ESPN y sus mejores cortes en Holanda

Cada vez parece tener más minutos con el Feyenoord. Puede que aún no sea titular indiscutible en el equipo, pero Renato Tapia entra cada vez que su técnico lo requiere y el volante de la Selección Peruana no desentona como volante. Así lo pudimos en el último partido del sábado pasado que fue transmitido por la cadena internacional de ESPN.



Renato Tapia entró a los 75 minutos en lugar de Dirk Kuyt para poner un poco más de orden y de corte defensivo para mantener el resultado. Feyenoord ganaba por la mínima diferencia al Willem II con un tanto de Toorstra a los 32 minutos. Sin embargo, el partido no era del todo fácil para los locales y por eso Giovanni van Bronckhort hizo entrar a nuestro compatriota.



Tapia estuvo suelto, hizo un par de entradas y quitó otros balones. En otros instantes del partido, cuando se requería más presión arriba del campo, el ex Esther Grande de Bentín apareció en los últimos metros de ataque para un contragolpe del Feyenoord.



Feyenoord es líder de la Eredivisie con 48 puntos y no pierde hace siete fechas, cinco de forma consecutiva. El equipo de Renato Tapia tiene cinco puntos más que el Ajax, el único equipo que pelea por ellos por el título de la Liga de Holanda.



