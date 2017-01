Ronaldo de Assis Moreira, o simplemente conocido y querido por millones de fanáticos del fútbol como Ronaldinho. El brasileño que, por su talento, se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia.



Niños, jóvenes y adultos, alguna vez, quedaron encandilados por esa entrega que mostraba 'Dinho' en los campos de juego. Sin necesidad de ser mago, el astro hacía magia con la pelota en sus pies.



De hecho, se recuerdan las mejores jugadas de Ronaldinho, con lujos incluidos, para iniciar un ataque o superar a algún rival. Cómo olvidar sus golazos, a nivel de clubes o con la camiseta de la 'Canarinha'.



Por ello, como una especie de homenaje, preparamos un video especial con los 10 mejores goles en su carrera. Comprendemos que, quizás, no estés de acuerdo con el orden de los goles, pero lo que es indudable es que disfrutarás con cada uno de ellos.



