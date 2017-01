Ronaldinho: este es el futuro más próximo del astro brasileño de 36 años

Ronaldinho no juega hace mucho, puede que no se encuentra en plena forma física, pero su talento en el campo puede ser vital para cualquier equipo en Sudamérica. Pese a sus 36 años, muchos equipos han tocado a la puerta del astro brasileño en busca de conseguir un vínculo que los ayude en cuanto a marketing como a ganar partidos en ligas nacionales. ¿El último equipo interesado por sus servicios? Nacional de Uruguay.



De acuerdo a declaraciones del presidente del Nacional, José Luis Rodríguez, a Radio 1010 de Montevideo, el cuadro blanco aún busca la forma de cómo contar con el exBarcelona. “El club está buscando un patrocinador que le permita pagar el sueldo a Ronaldinho”, declaró el mandamás del equipo que participará este año en otra edición de la Copa Libertadores.



Nacional integra el Grupo 7 con Chapecoense, Zulia de Venezuela y Lanús de Argentina. ¿Podrá hacerse con los servicios de uno de los mejores jugadores de la última década? Ronaldinho últimamente más juega en partidos de exhibición que duelos profesionales.



En Sudamérica, lo hemos visto ponerse la camiseta del Barcelona de Ecuador como de Cienciano del Cusco. ¿Volverá a ponerse los chimpunes de forma especial? Tal parece que el Nacional de Uruguay está cerca de ficharlo para este 2017.



