En la última jornada de la Liga Santander, Ronaldo Nazario y Michael Owen fueron parte de la pequeña ceremonia para Cristiano por su cuarto Balón de Oro. En inglés y brasilero revivieron momentos cuando jugaron con los blancos, pero hubo algo que no le gustó al 'Fenómeno'.

Es que el también ex Liverpool le jugó una pesada broma que no le gustó a su ex colega. "Pensé que estaba cogiendo peso hasta que vi a mi amigo Ronnie", dijo. Y hubo una rápida respuesta del campeón del Mundo en 2002.

"La verdad que no he hablado con Owen luego de lo que dijo. Me asusta la importancia que la da a mi peso en el mundo en que vivimos. No sé qué significa", sostuvo Ronaldo.

Quien salió en su defensa fue Roberto Carlos, con el que compartió vestuario en el Madrid. "No me gustan ese tipo de bromas porque ambos son mis amigos. Lo que importa es su corazón", apuntó el ex lateral zurdo.

Hasta el momento, Owen no ha salido a hablar sobre este tema. Pensó que todo iba a quedar en una divertida anécdota, aunque todo resultó más polémico de la cuenta.

