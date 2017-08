Falta poco para saber qué selecciónes sudamericanas nos representarán en el Mundial Rusia 2018. Obviamente, las expectativas están en Perú, nuestro país que todavía mantiene la esperanza de clasificar al certamen más importante del mundo.

Si tienes interés de asistir a Rusia 2018, esta nota es para ti. Cabe resaltar que los tarifas y recomendaciones vienen de parte de Despegar, agencia que se ha ganado un prestigio internacional por su organización y seguridad en viajes y estadías.

Tarifas actuales para viajar y alojarse en Moscú en junio de 2018



• Vuelo: Un boleto aéreo para volar a Moscú en la segunda quincena de junio de 2018, ida y vuelta desde Lima, se puede conseguir desde US$ 1440, con la posibilidad de financiarlo hasta en 12 cuotas con diferentes bancos y tarjetas.



• Hotel: El alojamiento en un hotel 3 estrellas, con desayuno, base doble, por noche, también en Moscú, para la segunda quincena de junio 2018, tiene un costo actual por noche desde los US$ 35, financiable hasta en 12 cuotas con diferentes bancos y tarjetas.



• Paquetes de viaje: Para un vuelo y un hotel en la capital rusa, combinados dentro de un paquete de viajes, para dos personas, por 6 noches, con alojamiento en un hotel de 3 estrellas, para la segunda quincena de junio de 2018, cuesta aproximadamente unos US$ 1805, si se parte desde Lima, con financiación hasta en 12 cuotas con diferentes bancos y tarjetas.



“La posibilidad de que el Perú juegue la Copa del Mundo ha llevado a que miles de aficionados al fútbol se vayan preparando para alentar a la selección peruana en Rusia. El movimiento turístico hacia los países sedes de los Mundiales en los años anteriores, ha demostrado que existe una gran cantidad de peruanos fanáticos a este deporte”, indica Diego Castro, Country Manager de Despegar Perú.

Ciudades donde se jugará Rusia 2018



Los 64 partidos del Mundial 2018 se jugarán en 12 estadios ubicados en 11 ciudades: Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Sochi, Volgogrado y Saransk.



Salvo Ekaterimburgo, que se encuentra en Asia, al Este de los Montes Urales, las demás sedes se hallan dentro Europa. ¿La razón? Entre otras, acortar distancias y reducir costos para los visitantes.