La semana pasada Arabia Saudita logró su clasificación al Mundial de Rusia, aunque parece que el técnico que los llevó a la Copa del Mundial parece que no dirigirá a la Selección luego de no poder alcanzar un acuerdo con la Federación de dicho para la renovación de su contrato. ¿El posible sustituto? Nada menos que Ramón Díaz, quien anteriormente dirigió a la Selección de Paraguay y ahora destaca con el cuadro del Al-Hilal con dos títulos en su primer año.



Después de su última experiencia con la Selección de Paraguay en la Copa América Centenario y liego haber presentado su proyecto en AFA para dirigir a Argentina, Ramón Díaz se encaminó a un fútbol exótico como el de Arabia Saudita.



El riojano de 58 años reemplazó al uruguayo Gustavo Matosas, en un club que ya contó con un argentino como cabeza del cuerpo técnico: Gabriel Calderón. La institución pertenece a la ciudad de Riad, la capital árabe, y cuenta con una de las hinchadas más populares del país. ¿Cambiará el equipo por la Selección. Si el holandés Bert van Marwijk no renueva, la oferta puede ser tentadora. Nada menos que dirigir en un Mundial.



Ramón Díaz supo experimentar en suelo asiático durante el cierre de su carrera como futbolista, cuando anotó sus últimos goles con la camiseta del Yokohama Marinos japonés.



