El Salvador vs. Curazao se enfrentan este jueves en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Oro 2017. El partido se jugará en el Sports Authority Field at Mile High, de Colorado, desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

Tras padecer el juego de posesión y de ataque por los costados ante México, El Salvador terminó derrotado 3-1 y sufrió la sensible baja de su portero Benji Villalobos por una lesión de ligamentos en la rodilla derecha.

► Sería un compañero de lujo: hinchas de Flamengo se ilusionan con posible llegada de arquero de la Liga

Ante tal situación, el seleccionador Eduardo Lara podría poner de inicio ante Curazao a Derby Carrillo, guardameta que ha sido muy cuestionado desde 2016 cuando cometió serios errores en la eliminatoria mundialista ante Honduras, en un partido que terminó 2-2 en el estadio Cuscatlán.



El Salvador vs. Curazao: horarios del partido País Hora México 7:00 p.m. Perú 7:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. España 2:00 a.m.

Por su lado, Curazao, a pesar de su derrota de 2-0 ante Jamaica, dejó una buena impresión por los 18 remates que intentó y los 27 servicios a zona de definición que generó en el primer partido de su historia en Copa Oro.



Para el entrenador Remko Bicentini, la necesidad de mejorar la puntería ante El Salvador es impostergable.



"Nuestras expectativas contra El Salvador siguen siendo igual de altas como para el juego ante Jamaica en el que tuvimos posesión de pelota, ahora esperamos mejorar", apuntó Bicentini.

Fuente: AFP

► Suda la gota gorda: así se entrena Real Madrid en Los Angeles para la International Champions Cup