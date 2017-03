Scolari reveló como fueron sus días posteriores al 7-1 de Alemania en el Mundial

Una eliminación como la que sufrió Brasil en el Mundial 2014 no se borra de la mente de sus jugadores ni de su entrenador. En tu casa y cuando tienes a todos los fanáticos a tu favor, el ‘Scratch’ fue humillado (7-1) por una brillante Alemania. Luiz Felipe Scolari era el técnico, el hombre que había ganado la Copa Confederaciones y que había levantado la Copa del Mundo del 2002 gracias a las actuaciones de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. La situación – en ese entonces – le había dado vuelta y el entrenador hizo una confesión al respecto.



“Se llora por muchas razones. A veces es por felicidad, pero esa fue una derrota frustrante para llorar hasta hoy. Se llora un día, se llora otro… pasé muchos días triste. Ahora la vida continúa”, contó el ex entrenador de Brasil y ahora del Guangzhou Evergrande de China.



“No tengo nada que justificar. Aquel día hicieron falta Thiago Silva y Neymar, que estaba lesionado. Todo salió mal, pero no haría nada diferente. ¿Si los hinchas me tratan mal? No. No tengo quejas de ellos. Cuando alguien se acerca, lo hace con educación. Sin embargo, algunos sectores de la prensa inducen a los hinchas a actuar mal y es incorrecto”, agregó ‘Felipao’ en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo.



Scolari vive sus últimos días como técnico en el fútbol de China. Desde del año pasado se encuentra en el país asiático tratando de impulsar el balompié de ese país en un proyecto que ha traído grandes estrellas como ha sido el caso de Hulk, Carlos Tevez y otras figuras.



