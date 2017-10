Argentina sacó un amargo empate 0-0 ante Perú en la cancha de Boca Juniors y como es lógico, la prensa de ese país no tardó en criticar el funcionamiento del equipo. Uno de los periodistas que más 'golpeó' al equipo de Sampaoli fue Marino Closs, que hasta llegó a decir que la albiceleste "no merece ir al Mundial".

"Otamendi y Mascherano son los que para mí se salvan en la Argentina, y bueno, las ganas que le puso Messi, nada más (...) Cuídenlo a Messi, que no se resfríe. No hay manera que la tenga otro jugador. ¿Ustedes se imaginan cómo podría ser esto sin Messi? Esto sería un equipo más del fútbol argentino", añadió.



► Renato Tapia tras empate con Argentina: "Es lindo que me llamen el 'Capitán del Futuro'".

"El técnico, con tanto misterio y tanta locura, yo creo que se sigue equivocando en casi todo lo que piensa puede darse en la cancha. (Él) sigue desaprovechando jugadores y poniendo a algunos que no están en nivel competitivo de selecciones, llámese Gómez, Benedetto, Rigoni, el mismo Enzo Pérez hoy no sirve", continuó.

Argentina, que suma 25 puntos en 17 partidos jugados, enfrentará en su último choque a Ecuador en Quito. Los dirigidos por Sampaoli deben sacar un triunfo y esperar un traspié de Perú o Colombia para meterse directamente a Rusia 2018.