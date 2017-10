Depende de sí mismo para llegar a Rusia 2018, pero Argentina no la tiene nada fácil en la última fecha de las Eliminatorias. Este martes, con Lionel Messi y compañía, visitará Ecuador en la siempre complicada altura de Quito. No ganar lo pondría fuera de carrera hacia el Mundial.

Y no solo no llegar a la cita mundialista agravaría la crisis futbolística del país, sino también reduciría las ganancias de la AFA. 'MKT Registrado' elaboró un estudio de todo el dinero que perdería si es que no alcanza su meta.

Tan solo no clasificar a Rusia 2018 haría que la Selección de Argentina pierda 10 millones de euros (fase de grupos). A ello habría que sumarle cada etapa de eliminación directa en el torneo: otros 10 por octavos, 15 por cuartos, 21 por semifinales y 42 millones por la final.

Es más, hay varias marcas - según MKT - que acaban su contrato de auspicio con la albiceste cuando concluyan las Eliminatorias. Estas, en caso no se llegue al Mundial, podrían no renovar su vínculo con la AFA. No solo hay pérdida futbolística y de prestigio si no compran su boleto a Rusia, sino también económica.

