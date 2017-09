Para muchos, Argentina tenía fijo los tres puntos ante Venezuela el pasado martes por Eliminatorias Rusia 2018. Sin embargo, la 'Vinotinto' dio la sorpresa en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Los llaneros empataron 1-1 con la Albiceleste y le complicaron sus chances de llegar al próximo Mundial.

En pleno partido, el relator Daniel Mollo habló muy fuerte de los jugadores de su país. "Este era Pastore que la pierde. Aquellos (Venezuela), no. Salen y estamos empatando. Estoy soltando algunos nombres para ver si las sangre les corre (..) Para ver si tienen huevos. Argentina no puede estar peleando una clasificación la pu** que los parió", dijo en un primer momento..

Además, cuestionó la entrega de parte del plantel de la Selección de Argentina de Jorge Sampaoli. "No puede ser que no le ganen a Venezuela. Respeten la camiseta, no podemos estar penando. Deben tener vergüenza. Recuerden que hubo jugadores como Kempes. ¡Kempes! Piensen en Pumpido y también en Ruggeri", añadió.

Por último, comparó las anteriores generaciones del fútbol argentino con las de ahora. Apuntó a todos. "Los de antes no venían con estos experimentos. Hay algunos chicos llorando. Hay algunos que le preguntan a sus padres por qué Messi juega tanto en Barcelona y acá no. Por el amor de Dios, ríndanle homenaje a esta camiseta. Respeten a Maradona, ese jugador que con una pierna hecha mier** se ponía el equipo al hombro. Su vida es su vida. En la cancha me llenó de orgullo", finalizó.