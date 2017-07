Tras intenso 90 minutos, Alemania venció 1-0 a Chile en la final de la Copa Confederaciones 2017 y volvió a llevarse un título a casa. Uno de los más contentos con la noticia, más allá de no haber sido convocado al torneo organizado por la FIFA, fue Thomas Müller.

El delantero del Bayern Munich publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se le ve festejando el título de la 'Mannschaft', aunque nunca pensó que esta imagen despertaría la furia de uno de los subcampeones chilenos: Arturo Vidal.



"We love our game (amamos nuestro juego). #diemannschaft #confederationscup #winner #germany #2017 #esmuellert", escribió el crack alemán en sus redes sociales. La réplica no se hizo esperar.

Al ver la publicación que hizo su compañero en el Bayern Munich, el crack chileno respondió con emoticones que representaron la rabia que sintió por perder el partido más importante en la historia futbolística de su selección.