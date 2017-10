El último tramo de la participación de Chile en estas Eliminatorias Rusia 2018 no fue bueno. Los bicampeones cayeron goleados como visitante ante Brasil y encima, uno de sus jugadores se ha visto envuelto en un polémico hecho con Neymar y Tite.



Así lo ha denunciado el propio entrenador de Brasil, que en un tramo del partido de la última fecha del torneo premundialista, tuvo un cruce de palabras con Gary Medel, quien llegó al punto de insultar a la madre de los brasileños.



"Porque yo lo vi, La madre de él (de Neymar) y la mía no se lo merecen. No solo con él, también con Coutinho, esos jugadores habilidosos pasan por esto. Después hablé con Medel. Terminó, pero tenemos tener cuidado con ese tipo de cosas", puntualizó Tite ante los medios.



No obstante, reiteró que "Chile es una de las selecciones que presentó mejor fútbol en los últimos tiempos". Con respecto a la clasificación de Argentina en esta última jornada, Tite afirmó que la Albiceleste "hizo por merecer" estar en Rusia, tal vez por la calidad de Lionel Messi.