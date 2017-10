Para los hinchas de la selección de Chile y para los propios jugadores, fue una sorpresa enorme que el entrenador de 'La Roja', Juan Antonio Pizzi, haya decidido dejar de lado a Marcelo Díaz para los últimos dos partidos de Eliminatorias Rusia 2018 ante Ecuador y Brasil.



Pese al duro golpe, el jugador chileno parece no guardar resentimientos con su selección. Así lo ha demostrado este jueves tras el mensaje de aliento que le ha dejado a sus compañeros previo al duelo en Santiago ante el 'Tri' del norte.



“Estoy seguro que hoy será un gran día ¡Vamos campeones! Ustedes son grandes y son los mejores”, escribió el jugador del Pumas de México en su cuenta de Instagram en un mensaje que con el paso de las horas se convirtió en un viral.

"Con toda humildad se los digo, tenemos más información que ustedes, es nuestro trabajo, y sabemos los rendimientos específicos, ya sea para el que está o el que no está. No son caprichos, somos meticulosos y exhaustivos", dijo Pizzi sobre su decisión de no convocar a Marcelo Díaz a Chile.