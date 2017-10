Chile perdió la clasificación al Mundial Rusia 2018 luego de caer ante Brasil por 3-0 en Sao Paulo. Sin embargo, lo peor para el bicampeón de América recién estaría por comenzar luego de la renuncia de Arturo Vidal y la posible partida del mítico Claudio Bravo.



En su llegada a Chile, el portero del Manchester City no descartó en haber vestido, ante Brasil, la camiseta mapochina por última vez en su carrera. Aunque existen otros factores que podrían determinar su continuidad. ¿El más importante todos?: el DT.

"Creo que depende del técnico que venga y la idea que tenga. Me siento capacitado para continuar, pero es tiempo de analizar y ver quien viene (DT). El entrenador que llegue no debe ser un parche. Debe lograr que las juveniles jueguen igual que la adulta", dijo Claudio Bravo.



"Hay que estar tranquilo sin pensar en lo malo que se hizo para no clasificar. Volvimos a nuestro escenario, teníamos la oportunidad de hacer lo mejor, ahora a seguir remando más que nunca y son cosas que pasan. Hay que trabajar para el futuro", añadió el portero del Manchester City.