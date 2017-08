Selección de Ecuador se entrena con un dron para llegar a punto al partido con Brasil

La selección ecuatoriana se entrenó este martes por tercera vez en Viamao (región metropolitana de Porto Alegre, sur de Brasil) antes de enfrentar el jueves a Brasil y lo hizo con la presencia de un dron para corregir los errores de posición de los jugadores.



El técnico Gustavo Quinteros abrió por primera vez el entrenamiento a la prensa desde que el equipo llegó al sur brasileño, el domingo, aunque apenas lo hizo durante los 15 minutos iniciales en que los futbolistas ecuatorianos calentaron.



Ecuador se entrenó en el campo de fútbol del hotel en el que se encuentra alojado en Viamao, el mismo que la "Tricolor" usó como cuartel general durante el Mundial de Brasil de 2014.



Tras retirar a la prensa, la selección ecuatoriana se entrenó con el uso de un dron que lo filmó desde el aire para poder corregir posteriormente los errores de posición de los futbolistas en el campo de juego.



Sexta clasificada en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, Ecuador necesita ganar para no comprometer más sus aspiraciones de clasificación.



Para el partido en Porto Alegre, Quinteros no podrá contar con los sancionados Jefferson Orejuela y Luis Caicedo, sancionados, mientras que Arturo Mina y Frickson Erazo están lesionados.



Quinteros debe presentar un once de perfil defensivo y aprovechar la velocidad en ataque de sus hombres para intentar sorprender a los brasileños.