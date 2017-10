Uno de los problemas a los que se enfrentó Hernán Gómez desde que llegó a la selección de Panamá fue la prensa. Entre los periodistas, hubo muchos que cuestionaron su forma de trabajar. Sin embargo, nunca se le vio discutir airadamente con ninguno de ellos. Al menos hasta ayer, hasta la terrible derrota de 'los rojos'.



Tras perder 4-0 ante Estados Unidos por el Hexagonal Final de Eliminatorias 2018, el periodista Gabriel Castillo le echó en cara el resultado y el entrenador colombiano no tardó en responder y le dijo que de fútbol nada sabía.



"El hecho que lleves 30 años (en carrera) no quiere decir que sepas mucho de fútbol. No me interesa hablar con vos. Si quieres pregunta y sino, no preguntes. Suerte", le dijo el 'Bolillo' Gómez a periodista y dejó sorprendidos a todos en rueda de prensa.

"Yo como entrenador empecé a animarlos, porque al país entero le duele mucho la goleada. Todos teníamos la ilusión de sacar un buen resultado de visita. Era necesario. En este momento somos cuartos y tenemos un promedio de -2. Es decir, hay que ganar para ir al repechaje", agregó el 'Bolillo'.