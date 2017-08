Paraguay tenía fe en que el Tribunal Arbitral de Deporte (TAS) le dé la razón a Bolivia en el caso Nelson Cabrera. Si le quitaban los puntos a la Bicolor y la Roja, el cuadro que dirige Francisco Arce tenía más chances de llegar a Rusia 2018. Sin embargo, el fallo fue en contra de los altiplánicos.

Al conocerse la resolución este martes, la dirigencia del cuadro guaraní protestó lo que consideran injusto para sus intereses. Así lo hizo saber su secretario general Wigberto Duarte.

"Nos sorprende bastante que la medida no haya favorecido a Bolivia. En ningún momento hemos buscado tratar la ilegibilidad de Cabrera. Eso no se justifica. Habían plazos para reclamar que no se cumplieron", dijo el directivo de Paraguay al portal 'ABC'.

Asimismo, indicó que el TAS tuvo falta de criterio al dar su veredicto. "Después de un mes se inició el proceso. Está especificado hasta qué plazo se puede dar. No hay criterio y credibilidad. Quieren hacer como las Olimpiadas donde después se quitan las medallas por doping", añadió.

Con esto, la Selección de Paraguay marcha en el octavo puesto de las Eliminatorias con 18 puntos. Este jueves visitará a Chile en el Estadio Nacional de Santiago.

Así marcha la tabla por las Eliminatorias Rusia 2018:

Pos. País Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 Brasil 33 14 10 3 1 34 10 24 2 Colombia 24 14 7 3 4 18 15 3 3 Uruguay 23 14 7 2 4 26 17 19 4 Chile 23 14 7 2 5 24 19 5 5 Argentina 22 14 6 4 4 15 14 1 6 Ecuador 20 14 6 2 5 25 20 5 7 Perú 18 14 5 3 6 22 23 -1 8 Paraguay 18 14 5 3 6 13 20 -7 9 Bolivia 10 14 3 1 10 12 32 -20 10 Venezuela 6 14 1 3 10 17 34 -17