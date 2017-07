Desde que empezaron las Eliminatorias Rusia 2018, Alexander Callens ha visto los partidos de la Selección Peruana por televisión. Le pican los pies por entrar en la cancha para defender a la 'Bicolor', pero Ricardo Gareca no lo convoca para los partidos premundialistas. Pese a esto, la esperanza la tiene intacta. Hay una cosa que ha pedido el ‘Tigre’ a los convocables que el ex Sport Boys tiene de sobra: continuidad.

“Necesito que los jugadores tengan minutos”, dijo el técnico a mediados de 2016. Y vaya que el defensor del New York City lo ha hecho a lo largo de la temporada con su equipo en Estados Unidos. Ha jugado absolutamente todos los partidos oficiales que ha disputado su club tanto en la MLS como en la US Open Cup (ver cuadro de abajo).

FECHA RIVAL MINUTOS JUGADOS 5/03 ORLANDO CITY 90’ 12/03 DC UNITED 90’ 18/03 MONTREAL IMPACT 90’ 01/04 SAN JOSE EARTQUAKES 90’ 08/04 DC UNITED 90’ 14/04 PHILADELPHIA UNION 90’ 23/04 ORLANDO CITY 90’ 29/04 COLUMBUS CREW 90’ 07/05 ATLANTA UNITED 90’ 14/05 FC DALLAS 90’ 17/05 REAL SALT LAKE 90’ 21/05 ORLANDO CITY 90’ 28/05 ATLANTA UNITED 90’ 31/05 NEW ENGLAND REVOLUTION 90’ 03/06 PHILADELPHIA UNION 90’ ( MARCÓ UN GOL ) 14/06 NEW YORK RED BULL 90’ POR LA US OPEN CUP 17/06 SEATTLE SOUNDERS 90’ 24/06 NEW YORK RED BULL 90’ 29/06 MINNESOTA UNITED 90’ ( MARCÓ UN GOL ) 05/07 VANCOUVER WHITECAPS 90’ 19/07 TORONTO FC 90’ 22/07 CHICAGO FIRE 90’

Son cifras que ni siquiera han llegado jugadores nacionales con recorrido actual en el extranjero como Paolo Guerrero y Miguel Trauco (Flamengo), Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia) o Christian Cueva (Sao Paulo).

Sin duda, la zaga central de Ricardo Gareca en la Selección es una sola: Alberto Rodrpiguez y Christian Ramos, pese a que este último es habitual suplente en el Emelec de Ecuador. A la 'Sombra' parece que no le afecta la suplencia en su equipo; cuando se pone la camiseta peruana tiene un rendimiento aceptable.

Ante esto, ¿dónde puede entrar Callens? ¿Qué le puede aportar al cuadro nacional? Una de sus buenas características desde su llegada a la MLS es su salida con el balón al piso. No lo rifa para nada. Para él, es mejor jugar atrás con su portero, tener un inicio de ataque limpio en lugar de mandar un pelotazo al campo rival.

Así juega Alexander Callens en la Major League Soccer. (Getty Images / FOX Sports)

Este es uno de los preceptos que tiene el técnico Patrick Vieira con su equipo. Incluso, no se ha guardado elogios a la hora de destacar lo hecho por el peruano. “Hace que nuestro equipo sea más balanceado. Se siente cómodo con la pelota a los pies, toma las decisiones correctas y es muy bueno técnicamente”, indicó en su momento el ex ganador del Mundial Francia 1998. También, el juego aéreo es uno de sus fuertes. Lleva peligro al área contraria cada vez que hay un saque de falta o córner hay a favor de su conjunto.

No obstante, Gareca también convoca a jugadores respetando sus convicciones, primando también “sus gustos”. El ‘profe’ no lo ha dicho públicamente, pero al no tomarlo en cuenta queda claro que Callens no ha sido uno de sus preferidos para estar dentro de la nómina para los choques por las Eliminatorias. ¿Será que la MLS, para el 'Tigre', no es una liga de nivel pese a que esta tiene estrellas como Kaká, Villa, Pirlo, Schweinsteiger o Giovinco? Cabe destacar que seis titulares de la selección estadounidense son de este torneo (por ejemplo Guzan, Bradley, Beasley y Altidore).

Ahora que se habla de una posible vuelta de Jefferson Farfán por sus buenas actuaciones en Rusia con Lokomotiv, ¿por qué no darle la chance al defensa para que, al menos, esté en la lista ante Bolivia y Ecuador? Solo Gareca tiene la respuesta y esta se sabrá a partir de la tercera semana de agosto, fecha en la que daría la nómina para los próximos cotejos a Rusia 2018.

