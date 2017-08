Sergio Markarián: ¿qué es de la vida del exentrenador de la selección peruana?

Sergio Markarián fue el 'mago' por muchos años en la selección peruana. Sin embargo, los malos resultados combinados con sus desatinos ante la prensa terminaron por sacarlo de la dirección técnica de Perú en el 2013. A pesar de su ya avanzada edad, el uruguayo no terminó su carrera como DT ese año. ¿Qué fue de él?

Habiendo tenido una larga y exitosa carrera como director técnico, Sergio Markarián dejó Perú y estuvo dos años sin equipo, hasta que una selección de Europa se fijó en él, confiando en su recorrido. Fue Grecia quien quiso contar con el estratega uruguayo, ya que dejó grata impresión cuando militó allá por el 2003.

Lamentablemente para el entrenador, las cosas no le fueron nada bien. El uruguayo tuvo la gran tarea de reemplazar a Claudio Ranieri, quien no pudo cuajar un estilo de juego. El entrenador no pudo cosechar triunfos, y fue destituido de su cargo.

La última aparición de Sergio Markarián fue en una ponencia junto a Ángel Cappa. "El armado de la estructura de un equipo" era el título de la conferencia, donde también se lanzó la posibilidad de que Uruguay sea sede del Mundial 2030.

Antes de eso, fue voceado para llegar a Universitario de Deportes, en reemplazo de Roberto Chale, pero no se concretó.

“Me parece que los chicos de Perú están acostumbrados a las situaciones difíciles. Han jugado en las últimas Eliminatorias en este mismo contexto, donde si pierdes un partido quedas fuera”, fue su última declaración cuando fue consultado sobre el presente de la selección peruana.