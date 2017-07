Serie A de Ecuador: calendario y Clásicos del Astillero de la segunda etapa del torneo

Y finalmente, el Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) definió el calendario de partidos y Clásicos del Astillero para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol Serie A, que inicia el domingo 16 de julio y culminará el 10 de diciembre.

Delfín de Guillermo Sanguinetti buscará dar otra vez la sorpresa, aunque esta vez, los favoritos de siempre, Barcelona SC, Liga de Quito y Emelec, estarán más atentos, y buscarán quedarse con el título del torneo.



Delfín es el ganador de la primera etapa y habrá que esperar hasta diciembre si aparecerá un rival para los play off, o si gana el título nacional sin necesidad de disputar finales. En caso de darse, éstas se jugarán el miércoles 13 y domingo 17 de diciembre

Conoce el fixture de la primera rueda y fechas de los Clásicos del Astillero, de la segunda etapa de la Serie A de Ecuador:

Fecha 1 - 16/07:

Deportivo Cuenca vs. River Ecuador

Macará vs. Barcelona

Universidad Católica vs. Independiente del Valle

Clan Juvenil vs. Liga de Quito

Fuerza Amarilla vs. Delfín

Emelec vs. El Nacional



Fecha 2 - 23/07:

El Nacional vs. Clan Juvenil

Independiente del Valle vs. Macará

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca

Barcelona vs. Fuerza Amarilla

River Ecuador vs. Emelec

Delfín vs. Católica



Fecha 3 - 30/07:

Universidad Católica vs. El Nacional

Clan Juvenil vs. Fuerza Amarilla

Emelec vs. Liga de Quito

River Ecuador vs. Independiente del Valle

Macará vs. Delfín

Deportivo Cuenca vs. Barcelona



Fecha 4 - 06/08:

El Nacional vs. Deportivo Cuenca

Independiente del Valle vs. Emelec

Liga de Quito vs. River Ecuador

Barcelona vs. Universidad Católica

Fuerza Amarilla vs. Macará

Delfín vs. Clan Juvenil



Fecha 5 - 13/08:

Universidad Católica vs. Macará

Clan Juvenil vs. Barcelona

Liga de Quito vs. Independiente del Valle

Emelec vs. Fuerza Amarilla

River Ecuador vs. El Nacional

Deportivo Cuenca vs. Delfín



Fecha 6 - 20/08:

El Nacional vs. Liga de Quito

Independiente del Valle vs. Deportivo Cuenca

Barcelona vs. River Ecuador

Fuerza Amarilla vs. Universidad Católica

Macará vs. Clan Juvenil

Delfín vs. Emelec



Fecha 7 - 27/08:

El Nacional vs. Independiente del Valle

Clan Juvenil vs. Universidad Católica

Liga de Quito vs. Barcelona

Emelec vs. Macará

River Ecuador vs. Delfín

Deportivo Cuenca vs. Fuerza Amarilla



Fecha 8 - 03/09:

Universidad Católica vs. Emelec

Clan Juvenil vs. River Ecuador

Barcelona vs. El Nacional

Fuerza Amarilla vs. Independiente del Valle

Macará vs. Deportivo Cuenca

Delfín vs. Liga de Quito



Fecha 9 - 10/09:

El Nacional vs. Delfín

Independiente del Valle vs. Barcelona

Liga de Quito vs. Macará

Emelec vs. Clan Juvenil

River Ecuador vs. Fuerza Amarilla

Deportivo Cuenca vs. Universidad Católica



Fecha 10 - 17/09:

Universidad Católica vs. River Ecuador

Clan Juvenil vs. Deportivo Cuenca

Emelec vs. Barcelona

Fuerza Amarilla vs. Liga de Quito

Macará vs. El Nacional

Delfín vs. Independiente del Valle



Fecha 11 - 24/09:

El Nacional vs. Fuerza Amarilla

Independiente del Valle vs. Clan Juvenil

Liga de Quito vs. Universidad Católica

Barcelona vs. Delfín

River Ecuador vs. Macará

Deportivo Cuenca vs. Emelec



Clásicos del Astillero

Fecha 10 – 17/09: Emelec vs Barcelona

Fecha 13 – 08/10: Barcelona vs Emelec