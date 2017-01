El Sudamericano Sub 20 no trajo alegrías al Perú, pues la selección dirigida por Fernando Nogara le dijo adiós al campeonato en la primera fase. Sin embargo, el torneo sigue y el hexagonal inicia este lunes con tres partidos que no podrás perderte.



Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil son los seis países que buscarán iniciar con buen pie su camino a la copa del mundo. Selecciones que, durante la primera fase, demostraron ser superiores a sus rivales y que tendrán que potenciarse para vencer a los rivales más difíciles.

Cinco encuentros para cada uno, donde los cuatro primeros tendrán un lugar en el torneo a disputarse en Corea del Sur desde el 20 de mayo al 11 de junio del presente año ¿Quiénes serán los cuatro representantes de la Conmebol?

Sudamericano Sub 20: horarios de la primera fecha

PARTIDO HORARIO FECHA COLOMBIA v VENEZUELA 04:00 p.m. 30/01/ URUGUAY v ARGENTINA 6:15 p.m. 30/01 ECUADOR v BRASIL 8:30 p.m. 30/01 COLOMBIA v ARGENTINA 4:00 p.m. 02/02 URUGUAY v BRASIL 6:15 p.m. 02/02 ECUADOR v VENEZUELA 8:30 p.m. 02/02 BRASIL v VENEZUELA 4:00 p.m. 05/02 URUGUAY v COLOMBIA 6:15 p.m. 05/02 ECUADOR v ARGENTINA 8:30 p.m. 05/02 ECUADOR v COLOMBIA 4:00 p.m. 08/02 URUGUAY v VENEZUELA 6:15 p.m. 08/02 BRASIL v ARGENTINA 8:30 p.m. 08/02 ARGENTINA v VENEZUELA 4:00 p.m. 11/02 COLOMBIA v BRASIL 6:15 p.m. 11/02 ECUADOR v URUGUAY 8:30 p.m. 11/02

