La Selección Peruana Sub 20 está a un día de hacer su debut en el Sudamericano de la categoría en Ecuador. La blanquirroja se enfrentará a Argentina, el jueves en el estadio Olímpico de Ibarra.



► Fixture del Sudamericano Sub 20: horarios, sedes y canales del torneo en Ecuador



Se trata de la XXVIII edición de la competencia, también denominado "Juventud de América". Todo se iniciará hoy y culminará el 11 de febrero. Tras ello, se conocerán a la cuatro selecciones que participarán en el Mundial de Corea del Sur, a disputarse en mayo.



A propósito del Sudamericano Sub 20 de Ecuador, preparamos una fotogalería para recordar a los goleadores del certamen en el 2013. Del Perú, incluimos a Yordy Reyna y Cristian Benavente. Fue la mejor campaña nacional de los últimos años.



► Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017: grupos y tablas de posiciones

LEE TAMBIÉN...