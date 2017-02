Primero el bienestar del jugador, dicen. El gol fantasma anulado a Jordi Alba ante el Real Bestis y la suspensión del partido entre Real Madrid y Celta de vigo volvió a poner sobre el tapete la idea de cambiar radicalmente el sistema de competición europea.

►¿Mano negra? Real Madrid cree que hay intereses detrás de la suspensión del partido ante el Celta

Aunque suene paradójico, Real Madrid y Barcelona piensan de una manera similar. La creación de una Superliga que ponga fin al exceso de cotejos por temporada.

¿En qué consiste?

La idea original es que solo jueguen los grandes en una temporada, la cual duraría de agosto a mayo. Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea, PSG, Juventus, AC Milan, entre otros.

En el aspecto deportivo y de organización, el modelo sería parecido a la Euroliga de Basketball, donde se sigue un formato de todos contra todos.

Superliga Europea haría que no exista la Champions League Superliga Europea haría que no exista la Champions League

En el aspecto económico y de derechos de televisión, los grandes clubes quieren seguir el ejemplo del fútbol americano en Estados Unidos (NFL), liga donde no existen descensos y, a pesar de tener menor audiencia, los ingresos por la transmisión es siete veces mayor al de la UEFA.

Lo positivo

En una liga donde no existiesen los equipos chicos, no habría control que defiendan a los mismos, y los clubes grandes no tendrían reparo en contratar a diestra y siniestra. Además, cada semana estaría privilegiada con partidos de primer nivel.

Lo negativo

Presión a la UEFA. Este ente sabe que los equipos grandes son los que acarrean la mayor parte de hinchas en el mundo. Ya se debatió antes la creación de esta Superliga y se logró que los cupos a Champions League se amplíen. ¿Lograrán su objetivo?

LEE TAMBIÉN...