Después de dos años de partidos emocionantes, de ascensos repentinos, caídas estrepitosas y sorpresas emocionantes, las Eliminatorias de la Conmebol—para muchos las más difíciles del mundo—llegarán este martes a su fin. Cinco equipos lucharán por tres cupos (dos directos y uno al repechaje) para Rusia 2018.

Lo de Perú ha sido impresionante. De estar en el fondo a ser animador del torneo. El cuadro de Ricardo Gareca está invicto este año y viene de igualar sin goles en La Bombonera ante la complicada Argentina. Ahora deberán vencer a Colombia para llegar a Rusia.

Argentina, quienes no pasan por un buen momento, visitan Quito para chocar con la ya eliminada selección de Ecuador. Los dirigidos por Sampaoli necesitan un triunfo para no caer en el ridículo de no ir a un Mundial.

Paraguay se metió de la nada en la lucha por un cupo, y deberá vencer en su cancha a Venezuela, quien se ha convertido en los últimos partidos en un rival muy difícil de vencer. Los de Arce la tienen complicada, ya que son favoritos.

Chile tiene que sacar un buen resultado en Brasil para que su tercer lugar no corra riesgos. Pero no perder con los de Tité será una tarea más que complicada, ya que están invictos desde que el ex Corinthians reemplazó a Dunga en el banquillo.

Uruguay, casi clasificado, recibirá a Bolivia en un partido de relleno. Los de Washington Tábarez buscarán ganar en casa para celebrar con su gente una nueva clasificación al Mundial, donde esperan llegar más lejos en en el 2014.

Programación de la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018

Fecha Hora (peruana) Partido 10/10 18:30 Brasil vs. Chile 10/10 18:30 Ecuador vs. Argentina 10/10 18:30 Paraguay vs. Venezuela 10/10 18:30 Perú vs. Colombia 10/10 18:30 Uruguay vs. Bolivia

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018