El día ha llegado. Hoy se conocerán a las cuatro selecciones (una al repechaje) que acompañarán a Brasil como representantes de Sudamérica al Mundial de Rusia. Chile, Colombia, Perú y Argentina lucharán en la última jornada por su cupo a la máxima cita del fútbol.

El partido más atractivo, sin duda, será el Perú Colombia. La selección de Gareca ha tenido un grato ascenso en las últimas fechas y ante los cafeteros podrían sellar su clasificación después de casi 40 años. Los de Pekerman, por su parte, se dejaron estar y una derrota podría ser fatídica en su lucha por llegar a Rusia.

Por otro lado, Argentina se jugará la vida en Quito ante la ya eliminada selección de Ecuador. Los de Sampaoli no han conocido la victoria desde que el Sevilla cogió el buzo albiceleste, y solo una victoria les garantizaría la tranquilidad de ir a Rusia.

Chile tendrá una dura tarea este martes. Los de Pizzi tendrán que sacar un resultado positivo ante Brasil en condición de visita para poder sellar su clasificación a Rusia. El elenco mapochino consiguió una agónica victoria ante Ecuador que los pone, momentáneamente, en el puesto 3 de las Eliminatorias.

Paraguay se metió en el bolo de posibles clasificados luego de su impresionante victoria en Barranquilla ante Colombia. Los de Arce, de ganar a la ya eliminada Venezuela, pueden asegurarse un lugar en Rusia 2018.

Y por último Uruguay solo espera un que llegue el cotejo ante Bolivia para celebrar a lo grande con su hinchada. Los de Tábarez están con pie y medio en Rusia y solo un desenlace fatídico los dejaría sin Mundial.

Programación de la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018

Fecha Hora (peruana) Partido 10/10 18:30 Brasil vs. Chile 10/10 18:30 Ecuador vs. Argentina 10/10 18:30 Paraguay vs. Venezuela 10/10 18:30 Perú vs. Colombia 10/10 18:30 Uruguay vs. Bolivia

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018