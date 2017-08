El venezolano Daniel Farías, de 35 años, fue presentado este martes como nuevo entrenador del The Strongest boliviano en reemplazo de su hermano César Farías, con la meta de "dar continuidad" al proceso que tuvo buenos resultados en la liga local y en la actual edición de la Copa Libertadores.

"La idea es sumar más estrellas, sumar más campeonatos" aseguró Farías al momento de ser presentado en la sede del club acompañado por el presidente César Salinas y demás dirigentes de la entidad.

Daniel Farías conoce a la "mayoría" del equipo ya que compartió vestuario el año pasado junto a su hermano en calidad de asistente y con él fue partícipe del título que obtuvo The Strongest en diciembre del año pasado ante su clásico rival, el Bolívar.

El nuevo timonel llegó a Bolivia con un contrato por un año, adelantó que mantendrá a todos los miembros del cuerpo técnico y afirmó que tiene un estilo "similar" de trabajo al de su hermano.



Como entrenador, Daniel Farías dirigió en Venezuela a los clubes Anzoátegui, Deportivo Táchira y Zulia, que este año participó en el Libertadores y que para él fue su primera experiencia internacional.



El presidente del club, César Salinas, dijo que el no renovar el contrato de César Farías obedece al fallo pendiente de un tribunal deportivo que podría ratificar la suspensión de dos años por la agresión el año pasado a un dirigente del Oriente Petrolero.



El nuevo entrenador tendrá la oportunidad de dirigir a un equipo con mucha experiencia en competiciones internacionales y con jugadores de mayor edad a la suya que clasificaron para la Libertadores del próximo año.



La dirección del 'atigrado', como se conoce al The Strongest por los colores de su camiseta, optó por el cambio de "Farías por Farías" con la consigna de no perder la identidad de juego obtenida a lo largo del último año.



Daniel Farías podría debutar este sábado cuando su equipo reciba al Petrolero, si se soluciona el paro anunciado por el sindicato de futbolistas bolivianos que reclama el pago de salarios adeudados. EFE