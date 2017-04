Universitario de Sucre vs. The Strongest: se enfrentarán por la fecha 9 del Apertura Adecuación de la Liga de Bolivia en el Estadio Olímpico Patria. El duelo se jugará el domingo 2 de abril desde las 4:15 pm. (horario peruano).

Después de la pausa por la fecha doble de FIFA, la Liga de Bolivia regresa a la acción. El choque entre el Universitario de Sucre y el The Strongest es uno de los duelos más atractivos en el reinicio del campeonato.



Universitario de Sucre vs. The Strongest: horarios del partido



HORA PAÍS Perú 4:15 pm. Colombia 4:15 pm. Ecuador 4:15 pm. Bolivia 5:15 pm. Chile 6:15 pm. Argentina 6:15 pm.

El cuadro local, Universitario de Sucre, tiene una mala racha en el certamen: no gana hace tres encuentros (dos derrotas y un empate). Encima Juan Rivero, Víctor Hugo Melgar, Alexis Bravo y Brayan Iñiguez están lesionados.

Por su lado, el The Strongest llega en buena racha en la Liga de Bolivia. Los 'tigres' han ganados los cuatro últimos juegos disputados en el torneo doméstico. Sin embargo, César Farías ha decidido dar descanso a seis de los habituales titulares.

EL The Strongest se ubica sexto en la tabla de posiciones de la Liga de Bolivia con 12 puntos, pero con cuatro partidos menos. Mientras que el Universitario de Sucre es décimo con apenas siete unidades.

Universitario de Sucre vs. The Strongest: posibles alineaciones



Universitario de Sucre: Marcelo Robledo; Saulo Guerra, Federico Silvestre, Rodrigo Colombo, Gerson García; Juan Pablo Rioja, Edwin Rivera, Aníbal Domeneghini, Ronald Puma; Alejandro Quintana, Aldo Velasco.



The Strongest: Daniel Vaca; Ramiro Ballivián (Diego Bejarano), Luis Maldonado, Pablo Pedraza (Fernando Marteli), Marvin Bejarano; Daniel Coca (Raúl Castro), Walter Veizaga, Agustín Jara (Diego Wayar); Rodrigo Ramallo (Alejandro Chumacero), Fabricio Pedrozo (Pablo Escobar) y Matías Alonso.