UNOXUNO: el análisis individual en el empate de la Selección Peruana Sub 20

Un nuevo sueño ha iniciado de la mano de Fernando Nogara. Sus dirigidos en la Selección Peruana sub 20 iniciaron su paso por el Sudamericano de la categoría, que viene disputándose en tierras ecuatorianas, con un empate 1-1 ante su similar de Argentina.



A través de un planteamiento reservado donde se buscó el espacio antes que el balón, el equipo mostró carácter y pudo ir en contra de los estereotipos que rodean al fútbol peruano: pase lo que pase, este grupo competirá.



Ahora, ¿cómo vimos, uno por uno, a las individualidades elegidas por el entrenador argentino en el debut de la competición?

Carlos Gómez: 5



Suena raro, reconociendo el planteamiento defensivo de la Selección Peruana, que el arquero no haya intervenido lo suficiente. Pero es que Gómez, a pesar de mostrarse atento cuando tuvo que hacerlo, no fue exigido lo suficiente por una Selección Argentina que careció de profundidad y que, cuando la tuvo, falló en el disparo final.



Ronaldo Andia: 6



El lateral derecho que pertenece a Sport Huancayo mostró seguridad defendiendo su zona. Sin incursionar en ataque, Andia mostró concentración y fue un obstáculo difícil de sobrepasar para el ataque argentino.

Gianfranco Chávez: 6



Gianfranco Chávez no desentonó y, junto a su compañero de zaga, mostró cierta seguridad en el anticipo y los duelos individuales. Sin embargo, al igual que la línea defensiva que lo acompañaba, sufrió con los centros laterales.

José Luján: 6



El central izquierdo también mostró cierta seguridad ante los enfrentamientos de cara. Con mucha atención supo ganar duelos individuales, así como también anticipar a sus marcas. Como Chávez, mostró ciertas dudas ante los envíos laterales.

Marcos López: 6



El lateral izquierdo, quien pertenece a Sporting Cristal, también mostró seguridad en zona defensiva. No incursionó en ataque, por pedido expreso de Nogara, pero se desempeñó correctamente durante los minutos que estuvo en cancha.

Rudy Palomino: 7



Mostró orden en una zona importante del campo. Palomino siempre se mantuvo cerca de la zaga defensiva y generó dificultades en el rival para que encuentren espacios entre líneas. En la distribución no influyó, pues Perú no tuvo la posesión.

Gerald Távara: 6



Recuperó pelotas importantes para iniciar transiciones que no tuvieron un final feliz. El jugador de Sporting Cristal se entendió bien con Palomino, pero su influencia en el juego no fue la esperada por el planteamiento elegido.

Roberto Siucho: 7



El volante de Universitario fue de lo mejor que tuvo Perú en materia ofensiva. Recorrió la banda con mucho ímpetu, anotó el primer tanto del partido y fue partícipe del poco peligro generado en campo contrario.

Bryan Reyna: 6



El jugador del Mallorca jugó detrás de Ugarriza y su influencia no fue la esperada en el ataque de la selección. Estuvo correcto sin balón, pero con él no marcó ninguna diferencia.

Fernando Pacheco: 6



Intentó, pero no fue suficiente. No estuvo acertado en el tramo final del campo y, a pesar de mostrarse atento a los rebotes y demás, no pudo marcar diferencias contra la defensa argentina.

Adrián Ugarriza: 7



De lo mejor que tuvo la selección. El delantero de Universitario se mostró siempre como una opción de pase y fue un dolor de cabeza para la defensa argentina. Su 'pero' llegó en la definición, donde no estuvo fino en acciones puntuales.

Miguel Castro: 5



Le costó ocupar la posición dejada López. Fue superado con cierta facilidad en ocasiones puntuales y sucumbió en el mejor momento futbolístico de Argentina durante los 90 minutos.

Kevin Quevedo: 5



El nuevo jugador de Alianza Lima estuvo poco tiempo en el terreno de juego y su presencia no cambió la dinámica peruana. Tuvo una clara oportunidad de gol que desperdició.

José Cotrina: 5



El volante central de la Selección peruana ingresó en un momento crítico del partido y poco pudo hacer para evitar las embestidas argentinas.



