La historia sufrida del padre: cuando Cavani casi llevó a la ruina a su progenitor

Cavani siempre ha dado una gran cuota de gol para los colores que ha defendido durante su carrera. Lo ha hecho con la camiseta de Danubio, Palermo, Napoli y ahora Paris Saint Germain. El delantero uruguayo, a base de fuerza y técnica, siempre ha logrado superar las redes de los rivales y permitir que sus equipos luchen por los primeros lugares. Cualquiera creería que tener a Edinson Cavani es felicidad pura, pero no lo fue un día para su padre en una entrevista recogida para O Globo en una entrevista previa al Uruguay vs. Brasil.



¿Qué fue lo que pasó? El progenitor cuenta que un día él mismo pidió al técnico de Cavani que él lo saque de la cancha a causa de la racha que llevaba en el partido. “Yo te prometo que te compro un perrito y un refresco cuando acabe el choque con cada gol que anotes. Llevaba siete y me acerqué al entrenador para que lo sacara del partido, me iba dejar sin plata”, cuenta el padre del delantero charrúa como anécdota al duelo de Eliminatorias.



Obviamente, el padre no cumplió. Siete perros en un solo día y para la cantidad de goles que marcaba el uruguayo en menores, era imposible de cumplirse. Edinson Cavani probablemente tendría la jauría más grande del planeta y no tendría para comer si se llegase a cumplir tal promesa. La motivación fue bastante buena, sin embargo. Ahora Cavani es uno de los mejores delanteros del planeta y todo un país espera que ande enchufado frente a Brasil en Montevideo.



Uruguay enfrenta este jueves a Brasil en el estadio Centenario con la consigna de mantenerse fuerte en casa. Cavani y Luis Suárez serán la dupla de ataque, probablemente el dueto más peligroso de toda América en la actualidad. Ambos son demoledores en el área.



