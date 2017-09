Uruguay vs. Paraguay por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018: los charrúas salen al Defensores del Chaco para cerrar su clasificación al Mundial, mientras que los guaraníes se encuentran obligados a sacar un triunfo ante su público para seguir con vida en la lucha por el repechaje. La diferencia entre la mayoría de equipos de la Conmebol – salvo Brasil – es mínima por lo que el partido es un choque con pronóstico reservado. Luis Suárez y Cavani salen con todo desde el ataque, mientras que Lucas Barrios hará lo propio para los locales. El partido de este martes está programado para las 7 p.m. (hora peruana) a través de los canales Movistar Deportes (Perú), VYN (Uruguay) y Telefuturo (Paraguay) en el duelo que cierre la jornada.

⚽️ Paraguay vs. Uruguay ⚽️ País Horario Canales Perú 19:00 pm. Movistar Deportes Paraguay 20:00 pm. Telefuturo Uruguay 21:00 pm. VTV Chile 21 pm. Fox Sports Argentina 21:00 pm. TV Pública Colombia 19:00 pm. Fox Sports Ecuador 19:00 pm. Ecuavisa México 19:00 pm. —

"Paraguay es un equipo compacto, tiene buenos jugadores pero no es Brasil, aunque su situación sea buena", consideró el técnico de Uruguay, el 'maestro' Óscar Tábarez, al evaluar el rival del martes. "Esta en esa situación que es muy buena, pero es un equipo que está por debajo de los demás", indicó el técnico en una rueda de prensa tras el entrenamiento de la celeste en las afueras de Montevideo.



"Si no, caemos en lo de siempre, el único antecedente es el último partido, y no es así", estimó, evocando el sorpresivo triunfo 3-0 de Paraguay sobre Chile el jueves pasado en Santiago.



El entrenador señaló que, de cara al partido en Asunción, va a cambiar algunas piezas del cuadro pero no anunció ningún movimiento concreto.



"Las posibilidades las van a dar los futbolistas, pero todavía no hemos terminado la preparación, nos queda un día de trabajo. Ni siquiera los futbolistas saben qué es lo que estamos haciendo, como siempre lo van intuyendo", explicó.



Interrogado por el estado de la estrella celeste, Tábarez admitió que "Luis Suárez no estuvo al 100% y no va estar al 100% ahora".



"Está mucho mejor que para el partido anterior, es obvio. Y hoy ha trabajado bien, pero quizás no es el Suárez que venía con un rodaje enorme la temporada anterior", apuntó.



En el partido contra Argentina, que se saldó con un empate a cero, Suárez -que jugaba tras dos semanas de baja por una lesión de rodilla- sufrió un calambre en la pierna que le obligó a abandonar el campo en el minuto 82.



Uruguay viaja este lunes a Asunción, adonde espera ganar o empatar. Si gana, seguirá ocupando el tercer puesto de la clasificación o incluso podría optar al segundo, en caso de que Colombia no gane a Brasil en Barranquilla. Si empata, aun se mantendría entre los clasificados.



Sin embargo, en caso de que pierda, Argentina o Chile podrían sobrepasarlo en la tabla si ganan sus respectivos partidos, en cuyo caso bajaría al quinto puesto, zona de repechaje.



Paraguay vs. Uruguay: alineaciones probables



Paraguay: Silva; Moreira, Da Silva, Gómez, Samudio; Alonso, Riveros, Cáceres, Romero; Almirón, Barrios.



Uruguay: Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Silva; Vecino, Nández, González, Rodríguez; Suárez, Cavani.